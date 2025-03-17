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        Haberler Gündem Çevre Kocaeli'de meyve ağaçları çiçek açtı | Son dakika haberleri

        İki ilde bazı meyve ağaçları çiçek açtı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi ile Bolu kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:26
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        İki ilde meyve ağaçları çiçek açtı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi.

        Hava sıcaklıklarının kent genelinde artmasının ardından ilçedeki çeşitli meyve ağaçları da çiçek açmaya başladı.

        Bağ ve bahçelerde beyaz ve pembeye bürünen erik, şeftali ve badem ağaçları bulundukları alanları renklendirdi.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bolu'da da kent merkezinde meyve ağaçları çiçek açtı.

        Ağaçların rengarenk çiçek açtı cadde ve sokaklar bir başka güzelliğe büründü.

        Vatandaşlar çiçek açan ağaçların altlarında oturarak, güneşli bir günün keyfini çıkarttı.

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