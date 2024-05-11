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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli'de silahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

        Kocaeli'de silahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

        Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri sıcak saatlere sahne oldu. Özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda suç örgütüne darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 23:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 23:47
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        Suç örgütü çökertildi
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        Kocale'nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

        41 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz 13 Şubat'ta U.Ö.'nün lideri olduğu silahlı organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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        TABANCADAN KAÇAK TÜTÜNE...

        KOM ekipleri, aynı örgüte yönelik yeniden operasyon düzenledi. Dün özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, bin 250 adet 9 mm çapta fişek, 1 pala, 550 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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        #kocaeli
        #suç örgütü
        #Son dakika haberler
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