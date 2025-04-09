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        Şehit babasının adını taşıyan botta nöbet tutacak

        KOCAELİ'de yaklaşık 30 yıldır emniyet teşkilatında görev yapan deniz polisi Emine Uluç (49), trafik kazasında şehit olan polis babası Muhittin Uluç'un ismini taşıyan botta görev yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:35
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        Şehit babasının adını taşıyan botta nöbet tutacak
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        KOCAELİ’de yaklaşık 30 yıldır emniyet teşkilatında görev yapan deniz polisi Emine Uluç (49), trafik kazasında şehit olan polis babası Muhittin Uluç’un ismini taşıyan botta görev yapacak. Uluç, “Kimseye nasip olmayan bir şeyi yaşıyorum. ‘İyi ki benim babammış’ diyorum. Böyle bir onuru, gururu onun isminin verildiği tekneyle yaşamak çok güzel bir şey” dedi.

        Yaklaşık 30 yıldır polislik görevini sürdüren, 12 yıldır Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde görev yapan deniz polisi Emine Uluç, mesleğini artık bambaşka bir duyguyla sürdürüyor. Uluç’un babası Muhittin Uluç, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. 2024 yılında üretilen KB-4102 borda numaralı karakol bot sınıfı deniz taşıtına yaklaşık 2,5 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehit polis Muhittin Uluç’un ismi verildi. 2003 yılında göreve başlayan Emine Uluç, şehit babasının adını taşıyan, 10 Nisan’da yapılacak tören sonrası göreve alınacak botta görev yapacak.

        ‘KİMSEYE NASİP OLMAYAN BİR ŞEYİ YAŞIYORUM’

        6 kardeş olduklarını, kendisinin dışında 3 kardeşinin daha emniyet mensubu olduğunu söyleyen Emine Uluç, “Babam Muhittin Uluç 1994 yılında Kocaeli’de görevi başındayken trafik kazasında şehit oldu. Teknede babamın ismini ilk gördüğümde gözlerim doldu. Bu benim için çok onur ve gurur verici bir durum. Bu konuda çok şanslı olduğumu hissediyorum çünkü kimseye nasip olmayan bir şeyi yaşıyorum” diye konuştu.

        Babasının isminin verildiği bota bindiğinde çok duygulandığını ifade eden Uluç, “İyi ki benim babammış’ diyorum. Böyle bir onuru, gururu onun isminin verildiği tekneyle yaşamak çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

        ‘BABAM, BEN VE KARDEŞLERİMLE GURUR DUYARDI’

        Neden polislik mesleğini seçtiğini de anlatan Emine Uluç, “Babam polis olduğu için onu gördüğümde üniformasına hayrandım. Şehit olması da benim için onun izinden gittiğim için daha onur ve gurur verici bir durum oldu. O yüzden çok severek ve isteyerek bu mesleğe girdim. Halen devam ediyorum. Babam bizi görseydi, ben ve kardeşlerimle çok gurur duyardı. ‘Aferin kızım, size öğrettiğim gibi kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz’ derdi” diye konuştu.

        12 yıldır deniz polisi olarak görev yaptığını da söyleyen Uluç, “Kadınlar en zor şartlarda çalışıyorlar. Evet, bu teknede çalışmak belki zor olabilir ama tekneyle seyre çıktığımızda diğer teknecilerin ‘Bayan polis tekne kullanıyor’ gibi şaşkınlıkla izlemeleri beni çok mutlu ediyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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