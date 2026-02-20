Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kocaeli İmsakiye 2026 - 20 Şubat Kocaeli'de iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Kocaeli İmsakiye 2026 - 20 Şubat 2026 Kocaeli'de iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Ramazan ayının ikinci gününe gelinmesiyle imsakiye ve iftar saatlerine yönelik aramalar yoğunlaştı. Kocaeli ilinde yaşayan vatandaşlar, "Kocaeli'de iftar saat kaçta, iftar ne zaman giriyor, iftar vakti ve iftar ezanı saat kaçta okunacak?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. 2026 yılına ait iftar vakti tarihi merak konusu olurken, 20 Şubat'a ait imsak saatleri Kocaeli Ramazan imsakiyesi üzerinden takip ediliyor. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kocaeli ili iftar vakitleri merak ediliyor. “Kocaeli için imsakiye açıklandı mı, iftar saat kaçta yapılacak, iftar vakti ne zaman giriyor, sahur ne zaman sona eriyor?” soruları Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar için aratılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 20 Şubat Cuma iftar saatine dair araştırmalar öne çıkıyor. Sahur ezanının okunacağı saat de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Ayrıntılar haberimizin devamında…

        2

        KOCAELİ 20 ŞUBAT İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Kocaeli'de 20 Şubat 2026 Cuma akşamı iftar 18.47'de açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 20:06'da okunduktan sonra kılınacak. 21 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06:15 olacak.

        2026 KOCAELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        KOCAELİ İMSAKİYE 2026

        Kocaeli’nin iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kocaeli İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kocaeli Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Merkez, Körfez.

        Tüm Kocaeli ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        2026 KOCAELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        DİYANET’E GÖRE ORUCA NE ZAMAN NİYET ETMELİYİZ?

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        6

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Edirne'de sular çekiliyor!
        Edirne'de sular çekiliyor!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!