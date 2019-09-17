Şimdi o sanık olacak

Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli’nin Derince İlçesinde yaşayan 18 yaşındaki S.M., öz ağabeyleri E.M., E.M. ve İ.M. hakkında karakola giderek şikayetçi oldu. Ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden S.M.’nin verdiği ifadeyle E.M., E.M. ve İ.M. hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde “cinsel istismar” iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli Adliyesinde görüldü.

“BASKI UYGULUYORUZ DİYE İFTİRA ATTI”

Duruşmada savunma yapan İ.M, “2015 yılında babamız vefat etti. Babamın vefatının ardından kardeşim S.M. sürekli dışarı çıkmaya başladı. Kötü bir arkadaş çevresi edindi. Biz de onu bu kötü çevreden korumak için kendisine baskı uyguladık. Geç saatlerde dışarı çıkmasına izin vermiyorduk. Bu nedenle bize böyle bir iftira attı” dedi. Diğer iki kardeş E.M. ve E.M. de kız kardeşleri S.M.’nin kendilerine iftira attığını söyledi.

“ÜZERİME BASKI KURDULAR, RAHATLAMAK İÇİN YAPTIM”

Duruşmada mağdur sıfatıyla bulunan S.M. ise, “Böyle bir olay yaşanmadı. Yalan söyledim. Üzerime çok baskı kurmuşlardı. Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermiyorlardı. Böyle şeyleri hep haberlerde görüyoruz. Biraz rahatlamak için bu yalanı söyledim” dedi. Duruşmada bulunan pedagog ise S.M.’nin baskı altında ifade vermediğini, söylediklerinin tutarlı olduğunu belirtti.

MAHKEME BAŞKANI: ŞİMDİ SEN SANIK OLACAKSIN

Mahkeme savcısı Aydın Can kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamaması nedeniyle sanıklar E.M., E.M. ve İ.M.’nin ayrı ayrı beraatlarını ve mağdur konumunda bulunan S.M.’nin iftira suçunun yasal unsurlarının oluşması nedeniyle hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında beraat kararı verirken, S.M. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme başkanı Atilla Darı, “Bu yaptığın şey yüzünden devleti 15 bin lira zarara uğrattın. Kardeşlerini çok ağır bir ithamla yargı önüne çıkardın. Kardeşlerini sanık yaptın ama şimdi sen sanık olacaksın” dedi.