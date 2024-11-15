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        Başkan Kocaman: Kocaeli'nin en büyük camisini yapıyoruz

        Kocaeli'nin Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, lise öğrencileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan Kent Meydanı'na Kocaeli'nin en büyük camisinin inşa ettiklerini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:58
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        "Kocaeli'nin en büyük camisini yapıyoruz"
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        Kocaeli'nin Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz Bize" gençlik buluşmaları kapsamında Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Biz Bize programının önemine dikkat çeken Kocaman, "Sizlerin düşünceleri, fikirleri benim için çok önemlidir. Ben sizin ağabeyinizim. Sizlerin fikirleri ve düşünceleri doğrultusunda belediye çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Sizler Kartepe'nin geleceğisiniz. Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz" dedi.

        Başkan Kocaman, hizmete açtıkları Genç Akademi'de İngilizce eğitimi verildiğini belirterek, her yıl 2 bin öğrencinin bu imkandan faydalandığını söyledi. Gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlatan Mustafa Kocaman, "7 kapalı spor salonu yapıldı. Kapalı yüzme havuzumuz da var. 4 sosyal tesis hizmet vermektedir. 2 müze yaptık. Bin metrekare kütüphaneyi hizmete açtık. Sanat Evi'ni sizler için hizmete soktuk. Gençlik kampları yapıyoruz" diye konuştu.

        Kartepe'nin genç bir ilçe olduğunu belirten Kocaman, "İlçemizin merkezi yoktu ve Kent Meydanı yapılarak hizmete sunuldu. Kent Meydanı'nda Kocaeli'nin en büyük camisini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

        Başkan Kocaman, programın ardından gençleri teleferiğe götürdü.

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