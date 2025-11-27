Habertürk
        Kocaelispor, futbolculara 100 milyon TL ödeme yaptı - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor, futbolculara 100 milyon TL ödeme yaptı

        Futbolcu alacakları nedeniyle son günlerde gündeme gelen Kocaelispor'da bugün oyunculara toplam 100 milyon TL ödeme yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:01
        Kocaelispor, futbolculara 100 milyonluk ödeme!
        Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, takımının mali haklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

        Son günlerde ödeme sıkıntılarıyla gündeme gelen yeşil-siyahlılar, hafta ortasında kulüp başkanı Recep Durul'un cuma gününe kadar taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştirdi. Kulüp futbolcularına peşinat, pirim ve maaş alacakları için toplam 100 milyon TL ödeme yaptı.

        Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol takımımızın peşinat, maaş hakkedişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon TL ödeme bugün itibariyle yapılmıştır."

