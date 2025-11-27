Kocaelispor, futbolculara 100 milyon TL ödeme yaptı

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, takımının mali haklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Son günlerde ödeme sıkıntılarıyla gündeme gelen yeşil-siyahlılar, hafta ortasında kulüp başkanı Recep Durul'un cuma gününe kadar taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştirdi. Kulüp futbolcularına peşinat, pirim ve maaş alacakları için toplam 100 milyon TL ödeme yaptı.

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın peşinat, maaş hakkedişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon TL ödeme bugün itibariyle yapılmıştır."