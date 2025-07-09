Kocaelispor, Haidara'yı açıkladı!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki savunmacı Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 09.07.2025 - 22:08 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:08
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Malili savunma oyuncusu Massadio Haidara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Massadio Haidara ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Haidara." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fransa'nın Brest takımında forma giydi.
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