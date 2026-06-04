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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor’da Serdar Dursun'la yollar ayrıldı

        Kocaelispor’da Serdar Dursun'la yollar ayrıldı

        Kocaelispor, futbolcusu Serdar Dursun ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulüp, tecrübeli futbolcuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek yeni kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 14:02 Güncelleme:
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        Kocaelispor'da Serdar Dursun'la yollar ayrıldı!

        Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ayrılıklar sürüyor.

        Yeşil-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serdar Dursun’a veda etti.

        Konuyla ilgili yapılan paylaşımında, "Futbolcumuz Serdar Dursun’a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar" ifadelerine yer verildi.

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