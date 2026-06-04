Kocaelispor'da Serdar Dursun'la yollar ayrıldı!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde barajda balık yetiştiriciliği yapan Mehmet Paslı, havuzlardan birinde bulunan ağı, içine kuş yuva yaptığı için suya bırakmadı. Ağları güneşten korumak için suya indirdiklerini belirten Paslı, "Çok da önemli değil güneşte yanması, hiçbir şey şu hayvanın yuvası kadar güz... Daha Fazla Göster

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde barajda balık yetiştiriciliği yapan Mehmet Paslı, havuzlardan birinde bulunan ağı, içine kuş yuva yaptığı için suya bırakmadı. Ağları güneşten korumak için suya indirdiklerini belirten Paslı, "Çok da önemli değil güneşte yanması, hiçbir şey şu hayvanın yuvası kadar güzel değil" dedİ. (DHA) Daha Az Göster