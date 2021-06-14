Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bir devam filmidir. Başrolünde Ezgi Mola ve Murat Yıldırımşar'ın olduğu Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Güçlü Yalçıner
Mehmet Baran Erdoğan
Tolga Çıklaçiftçi
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU NEDİR?
Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu’na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.
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