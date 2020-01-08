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Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak. Peki Kocan Kadar Konuş filminin konusu ne? oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği Kocan Kadar Konuş filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Kocan Kadar Konuş filmi hakkında merak edilenler...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan Kocan Kadar Konuş romanından uyarlanan film bu toprağın kadınlarının daha çocukken nasıl koca bulmaya programlandıklarını anlatıyor. Bu kadınların arasında 30 yaşındaki Efsun (Ezgi Mola) gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır.

Efsun’un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun’u takdim etmeye hazırlanırken Efsun’un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan (Murat Yıldırım) çıkar.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?

- Ezgi Mola

- Murat Yıldırım

- Nevra Serezli

- Gülenay Kalkan

- İsmail İncekara

- Ebru Cündübeyoğlu

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