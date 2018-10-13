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Kocasını öldüren kadına verilen beraat bozuldu

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yıllardır dayak yediği kocasını tülbentle boğarak öldüren Zarife D.'ye "meşru müdafaa" nedeniyle verilen beraat kararını bozdu. Kararda, "Ölüm sırasında boğuşma izi yok, uyurken boğmuş" denildi

13.10.2018 - 08:00 | Güncelleme: AA

Eskişehir'de 7 yıl önce yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Birlikte yaşadığı babası, çocukları ve 27 yıllık eşini sık sık dövdüğü, sürekli alkol alarak tehdit ettiği tanık ifadelerine de yansıyan Yaşar D., olay günü saat 23.00 sıralarında alkollü geldiği evinde karısı Zarife D.'ye cinsel istismarda bulundu. Zarife D.'nin karşı koyması üzerine şiddete başvuran Yaşar D, karısını satmakla da tehdit etti.

MEŞRU MÜDAFADAN BERAAT ETTİ

Kocasının kendisini tülbentle boğmaya çalıştığı sırada elinden kurtularak, alkolün etkisindeki kocasını boğduğunu anlatan kadın tutuklandı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zarife D., 2011 yılında önce ömür boyu hapis, ardından da hafifletici nedenleri göz önünde bulundurularak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zarife D'nin avukatları, cezaya itiraz ederek kararı temyize götürdü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2003'te olayda meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Bozma kararı sonrası yeniden Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan kadın, olayın meşru müdafaa sonucunda işlendiği gerekçesiyle beraat etti. Bu kararın da usul yönünden temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine geldi.

KURUL, BERAAT KARARINI BOZDU

AA'nın haberine göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Zarife D.'nin dayak yemesi, sürekli alkol alan kocası tarafından cinsel saldırıya uğraması, tehdit edilmesi gibi nedenler bulunmasına karşın, otopsi raporunda ölüm sırasında boğuşma izi bulunmaması nedeniyle kadının kocasını uyurken boğduğu kanısına vardı.

"FİZİKEN KOCASINI BOĞMA İMKANI YOK"

Kurulun, tarafların tartışmasının saat 23.00'ten sonra yatak odası, boğmak suretiyle ölüm olayının ise oturma odasında saat 05.00 sıralarında gerçekleştiği şeklindeki tespitleri dikkate aldığı öğrenildi. Otopsi raporu doğrultusunda, 1.80 boyunda 85 kilo ağırlığındaki, fiziken kendisinden daha güçlü olan kocasını boğuşma sırasında boğma imkanı bulunmadığı tespitinin yapıldığı belirtildi. Kurulun kararı, aleyhe temyiz olmadığı için kadına verilen beraat kararını etkilemeyecek ancak bundan sonraki meşru müdafaa nedeniyle verilen beraat kararlarında emsal nitelik taşıyacak.

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