Kocasının gittiği masaj salonunu bastı, ortalık karıştı
İstanbul'da bir kadın, kocasının gittiğini iddia ettiği masaj salonunu bastı, ortalık karıştı. Masaj salonunun kapısını tekmeleyen kadın ile masaj salonu çalışanı bir kadın arasında çıkan arbedeye vatandaşlar da dahil oldu. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da bir kadın kocasının gittiğini iddia ettiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinin birçok kez spa salonuna giderek masaj yaptırdığını öğrenen kadın, salonun olduğu adrese gitti.
Eşinin orada olmadığını öğrenmesinin üzerine kadın, iş yerinin önünde bağırmaya başladı. İHA'nın haberine göre, spa salonunda yasadışı fuhuş yapıldığını iddia eden kadın, "Ben deli değilim. İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek etraftaki vatandaşlara seslendi.
Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi.
Bir süre sonra sinirli kadın, spa salonunun kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine kapıyı açan iş yeri çalışanı, kadın ile kavga etmeye başladı.
Vatandaşların müdahalesi ile ikili ayrılırken çalışan iş yerine geri döndü.