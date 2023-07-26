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Bir süre sonra iş yerinin etrafında toplanan kalabalık kadını sakinleştirmeye çalışırken bir adamın, "Bu şekilde burayı basarsanız haneye tecavüz etmiş olacaksınız ve siz suçlu olacaksınız. Zabıta, polis ile gelseniz daha iyi olur" demesinin üzerine kadın "Neden ben suçlu oluyorum? Zorunuza mı gitti?" diye karşılık verdi.