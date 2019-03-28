Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren bilgi teknoloji şirketi KoçSistem ile Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Electronics’in bölgesel stratejik iş ortağı oldu.

KoçSistem ve Samsung Electronics arasında Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen imza törenine, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, Samsung Electronics Dünya Başkan Yardımcısı Gil Jae Park, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Samsung Electronics B2B Ürün Grup Global Başkanı Jongshin Kim ve Samsung Electronics Mobil B2B MEA Başkanı Byoung Gil Choi katıldı.

TÜRKİYE VE YAKIN COĞRAFYAYA HİZMET VERECEK

Yapılan anlaşmaya göre, KoçSistem, Samsung mobil cihaz ailesinde yer alan akıllı telefon, tablet ve giyilebilir diğer mobil cihazları kapsayacak şekilde Samsung’un Türkiye’de ve yakın coğrafyada çözüm ve cihaz yönetimini bir arada sunan stratejik iş ortağı oldu.

Buna göre, KoçSistem, mobil donanım temin etmenin yanı sıra, kurumların Samsung mobil cihazlara dijital iş çözümleri entegre edebilmelerine de olanak sağlayacak. Böylelikle KoçSistem, Samsung cihaz temini ile birlikte kurumlara donanımdan, yazılım entegrasyonuna; cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar olan süreçlerde uçtan uca hizmet verecek.

Seul’daki imza töreninde konuşan Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve Koç Sistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “Bu anlaşma Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi için de önemli bir fırsat olacak. KoçSistem desteğinde nesnelerin interneti, ileri analitik, güvenlik gibi alanlarda çözümler geliştiren girişimcilik platformumuz Techsquare ve Samsung’un start-up ekosistemindeki girişimcilerin geliştirdikleri yenilikçi mobil çözümleri de müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.

Tamer Haşimoğlu ile birlikte anlaşmayı imzalayan Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim ise “KoçSistem ile gerçekleştirilen stratejik ortaklık sayesinde, değer odaklı çözümlerimizi kurumsal müşterilere sunuyor olacağız" değerlendirmesini yaptı.