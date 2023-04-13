"Kökünü Kurutma Operasyonu" 149 gözaltı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Gaziantep'te gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 149 gözaltı! - Son dakika haberler
ABONE OL

"Kökünü Kurutma Operasyonu" 149 gözaltı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 149 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında düzenlenen basın toplantısında, sahur vaktinde kahraman teşkilatın Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre uyuşturucuyla mücadelenin büyük bir inanç ve kararlılıkla devam ettiğini anlatan Soylu, devletin tüm kurumlarıyla bu noktada var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Bugün itibarıyla bir çoğu uyuşturucu imal ve ticaretinden olmak üzere 126 bin kişinin cezaevinde olduğunu dile getiren Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk binaların yıkılması da dahil olmak üzere çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 124 bin binadan 110 bini ya yıkılmış ya da rehabilitasyona uğramıştır. Bu geri kalan 14 bin binanın da yıkılma işlemi devam etmektedir." dedi.

Direkt uyuşturucuya bağlı ölüm sayısının son 6 yılda yapılan mücadele çerçevesinde 941'ten 270'e düştüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin, yaptığı çalışmalar neticesinde büyük yakalamalar gerçekleştirdiğini, büyük tehditleri bertaraf ettiğini bildirdi.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleyi kendi milletiyle beraber yürütmek isteyen Türkiye'nin bu anlamda da önemli kampanyalar düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda En İyi Narkotik Polisi Anne uygulamasını ortaya koyduk ve aynı zamanda uyuşturucuyla mücadelede tarihinde ilk defa illerdeki risk durumunu ölçtük. İllerde 40, ilçelerde ise 32 kriterle riskleri belirledik. 65'in üzerindeki vilayette kanalizasyonlardan aldığımız atıklarla uyuşturucunun miktarını, nevini sürekli karşılaştırma kabiliyetine sahip olan, bunun yanında bir çok izleme ve müdahale mekanizmasını sağlayabilir hale geldik. Bugünkü 49. Kökünü Kurutma Operasyonu gibi 48 tane Kökünü Kurutma Operasyonu yapmış, bir çok suçluyu yakalamış ve cezaevine göndermiş Türkiye, aynı zamanda bir adım daha atmıştır. Bu kapsamda uzun zamandır Adalet Bakanlığımızla üzerinde çalıştığımız ve TBMM'ye önerdiğimiz süreç, başarıyla tamamlanmıştır. Böylelikle özellikle metamfetamin, captagon ve bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konmuş, bunun neticesinde sentetik uyuşturucu nevi ve uyarıcılarının imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. Sadece bu değil aynı zamanda yine aynı düzenlemeyle uyuşturucu uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan haklarında alınan kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik kararı verilenlere farklı cezalar verilebilecek ilave yükümlülükler getirebilecek bir tanımlama gerçekleştirilmiştir. Bu da aynı zamanda bir erteleme süreci içerisinde yeniden uyuşturucu kullanıp kullanmamakla ilgili sürpriz testler yapabilme imkanı tanımıştır."

Yeni düzenlemelerle bu suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere de rehabilitasyon imkanı tanındığını ifade eden Soylu, "Sağlık Bakanlığımızın da rehabilitasyon konusunda yapmış olduğu bir hazırlık kamuoyuyla paylaşacağı bir süreç söz konusu. En önemli meselelerden bir tanesi, özellikle annelerin bizlerden istediği konulardan bir tanesi zorunlu rehabilitasyon ve tedavi uygulamasıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim kanunla beraber TBMM'den resmi gazete ile yürürlüğe girmesiyle birlikte başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına başlayabilme imkanına sahiptirler. Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon cezaevlerinde de uygulanabilecektir ve buna yönelik yeni cezaevleri de inşa edeceğiz." diye konuştu

Yapılan tüm bu düzenlemeler çerçevesinde önümüzdeki süreçte kökünü kurutma çalışmalarında bir kat daha başarılı olabilme iradesinin ortaya konacağını belirten Soylu, Gaziantep'teki operasyonun detaylarını şöyle açıkladı:

"49. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 179 hedef belirlenmiş, 179 hedefe saat 04.45 itibarıyla 1529 polis ve jandarmanın katılımıyla operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonu da arkadaşlarımız başarıyla gerçekleştirmiş ve şu ana kadar 179 hedefin 149'unu yakalamış oldular. Allah onlardan razı olsun, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Dün de uzun zamandır takip ettiğimiz ve 24 yıllık cezasından kaçan, hem de bir çok uyuşturucu suçundan açık dosyası bulunan bir uyuşturucu baronunu İstanbul emniyetimiz, istihbaratımız ve Narkotik Başkanlığımız ortaya koyduğu çalışmayla yakalamıştır."

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin aynı sadakat ve kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İçişleri'nden trafik tedbirleri genelgesi
GÜNDEM İçişleri'nden trafik tedbirleri genelgesi
Terör şüphelisi fırında gizli bölmede yakalandı: Evinden patlayıcı çıktı - Günün Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Fırında gizli bölmede yakalandı! Evinden patlayıcı ...
Son dakika: Sahtekarlar MİT mensubu süsüyle hedef aldı!
GÜNDEM Sahtekarlar MİT mensubu süsüyle hedef aldı!
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan aday gösterilen Sadullah Ergin ile ilgili açıklama geldi
GÜNDEM CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması
SON DAKİKA: 85 milyonun bilgilerini ele geçirdiler! 11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı!
GÜNDEM 11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı!
Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak ve nereden alınır? Nerede oy kullanacağım? 2023 e-Devlet seçmen bilgi kağıdı sorgulama ekranı
GÜNDEM YSK seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarihi açıkladı!
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | Mersin, Konya ve Kastamonu TOKİ arsa kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM Mersin, Konya ve Kastamonu TOKİ arsa kuraları ...
İĞRENÇ ADAM | Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna cinsel istismar! - Son dakika haberler
GÜNDEM Market işletmecisi tutuklandı! Kız çocuğuna istismar!
TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın izle | 13 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü! - Denizli son dakika haberleri
GÜNDEM O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.