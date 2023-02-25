Kendi topraklarının dışına çıkan devletlerin, özellikle hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları kolonicilik ne zaman başladı? Kolonicilik nedenleri nelerdir? Kolonocilik faaliyetleri ne demek sorusuna yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kolonicilik Nedir?

İlk Çağ uygarlıklarının sıklıkla başvurdukları bir politika olan kolonicilik ya da kolonyalizm; bir devletin anavatanına bağlı kalmak şartıyla, kendi toprakları dışındaki toprakları kültürel, siyasi ve ekonomik olarak hegemonya altına alması olarak tarif edilebilir. Bu yola başvuran uygarlıklar, gidilen yerlerdeki limanları ele geçirmişler ve burada oluşturdukları yeni pazaryerleri aracılığıyla o bölgeyi kontrolleri altına almışlardır.

Kolonocilik Hangi Uygarlığa Aittir?

Tarihte ilk kez kolonicilik faaliyetlerinin başlaması İlk Çağ’da gerçekleşmiştir. İlk Çağ’ın önemli güçlerinden olan Yunanlar, Asurlular, İyonlar ve Fenikeliler; kolonicilik faaliyetinde öne çıkan uygarlıklar olarak dikkat çekmektedir. Deniz ve kara üzerinde yapılan kolonicilikte ileri gitmiş olan bu uygarlıklar; verimli tarım arazileri, limanlar ve rıhtımları ele geçirerek buralarda yeni pazaryerleri oluşturmuşlardır. Bu sayede hem ekonomik güçlerini hem de diğer devletlerle olan kültürel iletişimlerini arttıran bu uygarlıklar, kendi dönemlerinin en güçlü devletleri haline gelmişlerdir.

Koloniciliğin temellerini atmış olan bu dört uygarlığı incelediğimizde, kolonicilik faaliyetini ilk kez karada yapan devlet Asurlular olarak öne çıkmaktadır. Kara ticaret koloniciliğinin öncüsü olarak kabul edilen Asurlular, tamamen ticari amaçları doğrultusunda Anadolu’ya gelmişler ve Kültepe, Boğazköy, Alişar’da ticaret kolonileri oluşturmuşlardır. Uygulamış oldukları bu kolonicilik faaliyetleri sayesinde yazıyı da öğrenen Asurluların, MÖ.1950 ile MÖ. 1750 yılları arasındaki ticari faaliyetleri “Koloni Devri” olarak isimlendirilmiştir.