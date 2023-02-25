Kendi topraklarının dışına çıkan devletlerin, özellikle hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları kolonicilik ne zaman başladı? Kolonicilik nedenleri nelerdir? Kolonocilik faaliyetleri ne demek sorusuna yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Kolonicilik Nedir?
İlk Çağ uygarlıklarının sıklıkla başvurdukları bir politika olan kolonicilik ya da kolonyalizm; bir devletin anavatanına bağlı kalmak şartıyla, kendi toprakları dışındaki toprakları kültürel, siyasi ve ekonomik olarak hegemonya altına alması olarak tarif edilebilir. Bu yola başvuran uygarlıklar, gidilen yerlerdeki limanları ele geçirmişler ve burada oluşturdukları yeni pazaryerleri aracılığıyla o bölgeyi kontrolleri altına almışlardır.
Kolonocilik Hangi Uygarlığa Aittir?
Tarihte ilk kez kolonicilik faaliyetlerinin başlaması İlk Çağ’da gerçekleşmiştir. İlk Çağ’ın önemli güçlerinden olan Yunanlar, Asurlular, İyonlar ve Fenikeliler; kolonicilik faaliyetinde öne çıkan uygarlıklar olarak dikkat çekmektedir. Deniz ve kara üzerinde yapılan kolonicilikte ileri gitmiş olan bu uygarlıklar; verimli tarım arazileri, limanlar ve rıhtımları ele geçirerek buralarda yeni pazaryerleri oluşturmuşlardır. Bu sayede hem ekonomik güçlerini hem de diğer devletlerle olan kültürel iletişimlerini arttıran bu uygarlıklar, kendi dönemlerinin en güçlü devletleri haline gelmişlerdir.
Koloniciliğin temellerini atmış olan bu dört uygarlığı incelediğimizde, kolonicilik faaliyetini ilk kez karada yapan devlet Asurlular olarak öne çıkmaktadır. Kara ticaret koloniciliğinin öncüsü olarak kabul edilen Asurlular, tamamen ticari amaçları doğrultusunda Anadolu’ya gelmişler ve Kültepe, Boğazköy, Alişar’da ticaret kolonileri oluşturmuşlardır. Uygulamış oldukları bu kolonicilik faaliyetleri sayesinde yazıyı da öğrenen Asurluların, MÖ.1950 ile MÖ. 1750 yılları arasındaki ticari faaliyetleri “Koloni Devri” olarak isimlendirilmiştir.
Kolonicilik Nedenleri
- Devletlerin, kendilerine yetersiz gelen topraklarını genişletmek istemesi.
- Daha çok ve daha çeşitli tarım ürünlerine sahip olmak.
- Devletlerin, bu yolla kültürel ve siyasal etki alanını genişletmek istemeleri.
- Kıymetli maden ve hammaddelerin ele geçirilmek istenmesi.
- Yeni pazaryerleri kurarak mallarını satmak ve daha fazla gelir elde etmek arzusu.
Kolonicilik Faaliyetleri Nedir?
Yayılmacı bir politika olan kolonicilik hareketi siyasi ve ticari bir faaliyet olarak dikkat çekmektedir. Bu yola başvuran uygarlıklar, mallarını satmak ve hammadde ihtiyaçlarını karşılamak gibi iki temel motivasyona sahip olmuşlardır. İhtiyaç duydukları hammaddeleri temin eden bu devletler, üretim miktarlarını katlamışlar ve artan üretim neticesinde ortaya çıkan mallarını da yeni oluşturdukları pazaryerlerinde satmışlardır.
Bunun yanında tarımsal faaliyet de kolonicilik hareketlerinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Yeterli tarım arazisine sahip olmayan uygarlıklar, anavatanlarının dışındaki tarım arazilerini kullanarak tarımsal üretimlerini arttırmışlardır.
Deniz üzerinde yapılan koloncilik faaliyetlerinin bir önemli etkisi de denizcilik ve gemicilik alanında yaşanmıştır. Bu alanda öne çıkan Fenikeliler, Yunanlar ve İyonlar bu alanda önemli gelişmeler kaydetmişler ve her mevsim şartlarında ticaret yapabilecekleri dayanıklı gemiler inşa etmişlerdir.
Kolonicilik ve Sömürgecilik Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
Eski Çağ’ın en önemli siyasi ve ticari faaliyetlerinden biri olan kolonicilik ya da kolonyalizm; önce Asurlular, İyonya, Yunan ve Fenikeliler eliyle başlamış ve Orta Çağ’da da Ceneviz, Venedik gibi ülkeler eliyle de devam ettirilmiştir. Yeni Çağ’a gelindiğinde ise kolonicilik faaliyetleri temelde birtakım değişikliklere uğrayarak yerini sömürgeciliğe bırakmıştır.
YORUMLAR