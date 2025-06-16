Kompany'den Sane sorusuna cevap!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Auckland City'i 10-0 mağlup eden Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Leroy Sane sorusuna cevap verdi.

LEROY SANE AÇIKLAMASI

Kompany, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'nin, Auckland City maçında neden hiç süre alamadığına yönelik sorunun ardından, "Sane, takıma en son katılan oyuncuydu. Turnuvada kesinlikle önemli bir rol üstlenecek. Umarım son 3 maçta da elinden geleni yapar." dedi.

Belçikalı teknik adam, ayrıca, "Umarım Sane ayrıldıktan sonra da turnuvanın son birkaç maçını iyi oynayabiliriz." diye konuştu.

GALATASARAY SİGORTALADI

Galatasaray, Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlık ihtimaline karşılık önlemini aldı. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldıza sigorta yaptırdı. Sane, Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlık yaşaması halinde, Alman yıldız iyileşene kadar maaşı sigorta tarafından karşılanacak.