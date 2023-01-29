Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcu kuyumcuyu soydu iddiası! Manisa'da akılalmaz olay... - En son haberler
ABONE OL

Manisa'da komşu kuyumcunun "vitrinden hırsızlık" iddiası!

Manisa'da, altın alışverişinde bulundukları karşı komşuları M.G.'nin, bir ayda altı kez kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikâyetçi oldu. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan kuyumcu M.G., "Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm" dedi

Kuyumcu kuyumcuyu soydu iddiası! Manisa'da akılalmaz olay... - En son haberler
DHA

Manisa'da, kuyumcu komşuları M.G.'nin, kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikâyetçi oldu.

Olay, Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 Ocak'ta vitrindeki altın takılardan bir bölümünün eksildiğini fark eden kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse ve İlknur Baydar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İki kardeş, altınları güvendikleri ve birbirleriyle altın alışverişinde bulundukları komşuları M.G.'nin çaldığını öne sürdü.

ŞİKÂYET ÜZERİEN GÖZALTINA ALINDI

Son bir ayda altı defa aynı yöntemi kullandığını ve 270 gram altınlarını çaldığını iddia eden kardeşler, kuyumcudan şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine M.G.'nin iş yerine operasyon düzenleyen polis, sayım gerçekleştirdi. M.G., dün gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GÜVENİYOR, DOSTUMUZ OLARAK BİLİYORDUK"

İlknur Baydar, mağdur olduklarını savunarak, şunları söyledi:

"Vitrindeki ürünlerimizin bazılarının eksik olduğunu fark ettik. Aramızda konuştuğumuzda ürünlerimizin satılmadığını fark ettik. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 30 yıllık komşumuzun ürünlerimizi vitrinimizden çaldığını fark ettik. Biz bu komşumuza çok güveniyor, dostumuz olarak bakıyorduk.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİKÇE ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntülerini inceledikçe daha fazla görüntü ortaya çıktı. Baktıkça daha önce de aynı kişi tarafından ürünlerimizin çalındığını tespit ettik. Bugüne kadar 270 gram altınımızın çalındığının fark ettik. Geçmişe dönükte çok sayıda eksik olan ürünlerimizin olduğunu da fark ettik. Polis ekipleri bunun üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

TABLALARIN ARASINA SIKIŞTIRIP GÖTÜRÜYORMUŞ

Yardımcı olma anlamında müşterilerine göstermek için ürünlerimizden alıyordu. Biz de çok güvendiğimiz için ürünlerimizi emanet olarak veriyorduk. Ancak ürünlerimizi bize göstermeden tablaların arasına sıkıştırıp götürüyormuş. Bunu yeni fark ettik."

"ÇARŞIDAKİ TEK GÜVENDİĞİMİZ KİŞİYDİ"

Esad Ömer Karaköse de, "Çok güvendiğimiz biriydi hatta Kuyumcular Çarşı'ndaki tek güvendiğimiz kişiydi. Kendisine dükkanımızı emanet ediyor. Çok güvendiğimiz içinde tablalara da hiç bakmıyorduk. Alıp götürüyordu, bu kadar gram oldu diyordu ve biz de deftere yazıyorduk. Son zamanlarda eksik yakalamaya başladık. Geriye dönüp kameralara baktığımızda, bize sormadan ürünlerimizi tablaların arasına sıkıştırarak aldığını gördük. Maddiden ziyade manen yıkıldık" diye konuştu.

"KUYUMCULAR ARASINDA BU ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G. ise, "Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm. Üzerini de götürürken herhangi bir hırsızlık olayına karşı örttüm. Altınları çalmış değilim" şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şentop'tan Batılı ülkelere "iki yüzlülük" eleştirisi
GÜNDEM Şentop'tan Batılı ülkelere "iki yüzlülük" eleştirisi
Tünelde makas faciası! 4 kişi yaralandı - Güncel haberler
GÜNDEM Tünelde makas faciası! 4 kişi yaralandı
Trafik cezası ödeyecekler dikkat! Ödeme yaparken dolandırıldılar... - Son haberler
GÜNDEM Trafik cezası öderken dolandırıldılar!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar: Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz - Güncel haberler
GÜNDEM "Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz"
Çığ faciasında yaşamını yitiren 10 dağcı unutulmadı! - Haberler
GÜNDEM Çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı
ATA AÖF bütünleme tarihleri: 2022-2023 akademik takvimi ile Atatürk Üniversitesi ATA AÖF (büt) bütünleme sınavı ne zaman, kimler girebilir, sınav yerleri belli oldu mu?
GÜNDEM ATA AÖF bütünleme tarihleri
Son dakika: Buz gibi havalar geliyor... 2 ila 10 derece altında seyredecek! - Haberler
GÜNDEM 'Meteorolojik sırt' yerini 'soğuk hava oluğu'na ...
Otizmli çocuğa darp iddiası! Eğitmeni hakkında şikayetçi oldular! - En son haberler
GÜNDEM Otizmli çocuğa darp iddiası! Eğitmeni hakkında ...
Kasksız sürücü kazada can verdi
GÜNDEM Kasksız sürücü kazada can verdi
Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı - Son dakika haberi
GÜNDEM Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.