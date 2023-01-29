DHA

Manisa'da, kuyumcu komşuları M.G.'nin, kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikâyetçi oldu. Olay, Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 Ocak'ta vitrindeki altın takılardan bir bölümünün eksildiğini fark eden kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse ve İlknur Baydar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İki kardeş, altınları güvendikleri ve birbirleriyle altın alışverişinde bulundukları komşuları M.G.'nin çaldığını öne sürdü. ŞİKÂYET ÜZERİEN GÖZALTINA ALINDI Son bir ayda altı defa aynı yöntemi kullandığını ve 270 gram altınlarını çaldığını iddia eden kardeşler, kuyumcudan şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine M.G.'nin iş yerine operasyon düzenleyen polis, sayım gerçekleştirdi. M.G., dün gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GÜVENİYOR, DOSTUMUZ OLARAK BİLİYORDUK" İlknur Baydar, mağdur olduklarını savunarak, şunları söyledi: "Vitrindeki ürünlerimizin bazılarının eksik olduğunu fark ettik. Aramızda konuştuğumuzda ürünlerimizin satılmadığını fark ettik. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 30 yıllık komşumuzun ürünlerimizi vitrinimizden çaldığını fark ettik. Biz bu komşumuza çok güveniyor, dostumuz olarak bakıyorduk.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİKÇE ORTAYA ÇIKTI Kamera görüntülerini inceledikçe daha fazla görüntü ortaya çıktı. Baktıkça daha önce de aynı kişi tarafından ürünlerimizin çalındığını tespit ettik. Bugüne kadar 270 gram altınımızın çalındığının fark ettik. Geçmişe dönükte çok sayıda eksik olan ürünlerimizin olduğunu da fark ettik. Polis ekipleri bunun üzerinde çalışmasını sürdürüyor. TABLALARIN ARASINA SIKIŞTIRIP GÖTÜRÜYORMUŞ Yardımcı olma anlamında müşterilerine göstermek için ürünlerimizden alıyordu. Biz de çok güvendiğimiz için ürünlerimizi emanet olarak veriyorduk. Ancak ürünlerimizi bize göstermeden tablaların arasına sıkıştırıp götürüyormuş. Bunu yeni fark ettik."