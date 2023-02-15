TRABZONSPOR BASEL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



Trabzonspor Basel karşılaşması maç biletleri bugün (13 Şubat) satışa sunulacak. Henüz bilet satışı başlamadı. Trabzonspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “ Değerli Trabzonsporlular;



Depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz.



Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla Deprem bölgesine gönderiyoruz.Yaralarımızı #HepBirlikte saralım” ifadelerine yer verildi.