Konşimento Numarası Nedir? Konşimento Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Konşimento Nedir?

Konşimento, uluslararası deniz taşımacılığında malın taşıyıcı tarafından teslim alındığını ve belirlenen varış noktasına kadar taşıma sözü verildiğini gösteren resmi bir belgedir. Aynı zamanda taşıma sözleşmesinin kanıtıdır ve malın mülkiyetini temsil eder.

Konşimento Numarası Nedir?

Konşimento numarası, her konşimento belgesine özel olarak verilen benzersiz bir tanımlama numarasıdır. Bu numara, gönderinin takip edilmesini, kayıt altına alınmasını ve ilgili tarafların işlemlerini kolaylaştırır. Konşimento numarası sayesinde gönderilen yükün nerede olduğu, hangi aşamada olduğu ve teslim durumları kolayca izlenebilir.

Konşimento Numarası Nerede Yazar?

Konşimento belgesinin üst kısmında veya belge üzerinde genellikle “Bill of Lading No”, “B/L No” veya “Konşimento No” başlığı altında yer alır.

Bazı belgelerde bu numara barkod veya QR kod yanında da bulunabilir.

Konşimento numarası genellikle harf ve rakamlardan oluşan bir kod şeklindedir.

Belgenin sağ üst köşesinde veya başlık bölümünde konşimento numarasını görmek mümkündür.