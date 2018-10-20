İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde bugün saat 06.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostanlı yönünden Nergis istikametine giden 62 yaşındaki Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demir bariyerleri aşarak Bostanlı Deresi'ne uçtu.

ARAÇ, VİNÇ YARDIMIYLA DEREDEN ÇIKARILDI

İHA'nın haberine göre kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik, otomobilinden kendi imkanları ile çıkarak durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik’in herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan, Çelik’in aracı vinç yardımı ile uçtuğu dereden çıkartıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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