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HaberlerGündem3. SayfaKontrole gittiği arılar öldürdü
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Kontrole gittiği arıların soktu, kurtarılamadı

Zonguldak Alaplı'da, ormanda arkadaşının kovanlarını kontrol ederken arıların soktuğu Yaşar Erdoğan, köylüler tarafından hastaneye kaldırıldı. Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından gönderildiği evinde hayatını kaybetti

Kontrole gittiği arılar öldürdü
Kontrole gittiği arılar öldürdü
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DHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arıların sokması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından evine gönderilen Yaşar Erdoğan (60),rahatsızlanıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Alaplı'ya bağlı Durhanlı köyünde meydana geldi. Yaşar Erdoğan, arkadaşına ait arı kovanlarını kontrol etmek için ormana gitti. Erdoğan, kovanları kontrol ederken arıların saldırısına uğradı. Çok sayıda arının soktuğu Erdoğan, köylüler tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Erdoğan, müdahalenin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak bir süre sonra Erdoğan, yeniden rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık Erdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Erdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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