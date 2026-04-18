Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kontrolsüz kortizon kullanımı vücudu iflasa sürüklüyor

        Kontrolsüz kortizon kullanımı vücudu iflasa sürüklüyor

        Vücutta kortizol hormonunun fazla üretilmesiyle ortaya çıkan Cushing sendromu, ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, özellikle kortizon içeren ilaçların kontrolsüz kullanımının bu tabloya neden olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 17:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Cushing sendromunun vücutta kortizolhormonunun aşırı üretimi sonucu ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Kortizol fazlalığının en sık nedenlerinden birinin kortizon içeren ilaçların yaygın ve yüksek dozda kullanımı olduğunu belirten Kılıçlı, bunun dışında başta hipofiz bezinde veya böbrek üstü bezinde olmak üzere nadiren de farklı organlarda gelişen tümörlerin de hastalığa neden olabileceğini ifade etti.

        "TÜMÖRLERE BAĞLI DA GELİŞEBİLİYOR"

        Cushing sendromunun en yaygın nedeninin kortizon içeren ilaçların hatalı kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçlı, “Cushing sendromu, vücutta kortizol fazlalığına bağlı ortaya çıkan bir klinik tablodur. Bunun en sık sebebi kortizon içeren ilaçların yaygın kullanımıdır. Özellikle akciğer hastalıkları ve romatolojik hastalıklarda kullanılan bu ilaçlar gereğinden fazla ve yüksek dozda kullanıldığında bu tabloya yol açabilir. Sadece ilaç kullanımına bağlı ortaya çıkmaz. Cushingsendromu hipofiz bezinde veya böbrek üstü bezinde gelişen tümörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bu iki organ dışında az da olsa başka organlarda da görülebilmektedir. Çoğunlukla iyi huylu tümörler söz konusudur ancak nadiren kötü huylu tümörlere bağlı da görülebilir” diye konuştu.

        "OBEZİTE VE CİLT ÇATLAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR"

        Hastalığın çeşitli belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kılıçlı, “Cushing sendromunda obezite oldukça sık görülen bir bulgudur. Bunun yanında karın bölgesinde oluşan çatlaklar, yüzde pembeleşme, ense bölgesinde yağ birikimi ve karın bölgesinin genişleyip kol ve bacakların incelmesi gibi belirtiler de görülebilir” ifadelerini kullandı.

        Hastalığın tanısının ileri testlerle konulduğunu belirten Prof. Dr. Kılıçlı, “Klinik olarak şüphelendiğimiz durumlarda bazı dinamik testler yapıyoruz. Bu testler sonucunda kortizolfazlalığının kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer bir tümör saptanırsa öncelikle cerrahi yöntemle bu odağı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

        "KORTİZON KONTROLLÜ KULLANILMALI"

        Kortizonun birçok hastalıkta önemli bir tedavi seçeneği olduğunu ancak dikkatli kullanılmasının gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kılıçlı, “Kortizon hem faydası hem de zararı olabilen bir ilaçtır. Gereğinden fazla ve yüksek dozda kullanıldığında Cushing sendromuna neden olabilir. Kortizolfazlalığı diyabet, tansiyon, kemik erimesi ve iyileşmeyen yaralar gibi birçok sistemik hastalığa yol açabilir. Bu nedenle tedavi sürecinin mutlaka doktor kontrolünde yürütülmesi gerekir. Cushing sendromunun nedeninin doğru belirlenmesitedavi açısından büyük önem taşıyor. Eğer tümöre bağlı bir durum varsa doğru odağı bulup cerrahi olarak ortadan kaldırdığımızda hastalığın tamamen düzelme şansı oldukça yüksektir” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!

        Samsun Atakum'da aynı restoranda çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 31 yaşındaki Eren Bakır, mesai arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti; saldırgan kısa süre sonra polise teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları