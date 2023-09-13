Haberler Magazin Konuşmalarıyla bir dönem gündem olmuştu! İşte Filozof Atakan'ın son hali!

Konuşmalarıyla bir dönem gündem olmuştu! İşte Filozof Atakan'ın son hali! Yaklaşık iki yıl önce felsefe kitaplarına olan ilgisi ve yaptığı derin yorumlarla dikkat çeken 10 yaşındaki Atakan, ülkenin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 5 ay gibi kısa bir süre içinde 250 felsefe kitabını okuyan bu küçük filozof, şimdi geldiği noktayla merak konusu oldu. İşte, "Filozof Atakan"ın son hali Habertürk Giriş: 13.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:46 facebook

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İki yıl kadar önce felsefe kitaplarına olan ilgisi ve yorumlarıyla büyük dikkat çeken 10 yaşındaki Atakan'ın son durumu merak uyandırıyor. Tam beş ay gibi kısa bir süre içinde 250 felsefe kitabı okuyarak büyük bir başarı elde eden Atakan Kayalar, son haliyle yine gündem oldu

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Fenomen haline gelen Atakan için dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuğun üzerinden sosyal medyada bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.