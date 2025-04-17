Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi

Konut piyasasında son dönemde satışlar yükseliş trendine geçerken fiyatların nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. TCMB, 2025'in 1. çeyreğine dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde fiyatlar dolar bazında yatay bir seyir izledi. 2024'ün 4. çeyreğinde 1.044 dolar olan ortalama fiyat, 2025'in 1. çeyreğinde küçük bir farkla 1.042 dolara gerileyerek yüzde 0,18’lik sınırlı bir düşüş gösterdi.

Ankara, bu dönemde en yüksek artışı yaşayan şehir oldu. Fiyatlar yüzde 6,6 artarak 862 dolardan 919 dolara yükseldi.

İstanbul'da 2024'ün 4. çeyreğinde 1.607 dolar seviyesindeki fiyatlar, 2025'in 1. çeyreğinde yüzde 5 artışla 1.687 dolara ulaştı.

İzmir, bu dönemde diğer şehirlerin aksine düşüş yaşadı. 1.175 dolardan 1.153 dolara gerileyen fiyatlar yüzde 1,9 oranında azaldı.

Türkiye genelinde konut fiyatları, 2023’ün ikinci çeyreğinde tarihi zirvesine ulaşarak metrekare başına ortalama 1.157 dolara kadar çıktı. Ancak 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla bu rakam 1.042 dolara gerileyerek yüzde 9,9’luk bir düşüş yaşandı.

İstanbul'da 2023'ün 2. çeyreğinde 1.879 dolar seviyesini gören fiyatlar, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla 1.687 dolara düştü. Bu, yüzde 10,2’lik bir gerilemeye karşılık geliyor.

Zirve Değeri ($) Zirve Tarihi 2025-Q1 Fiyatı ($) Zirveden Değişim (%) TÜRKİYE ($) 1157.01 2023-Q2 1042.1 -9.93 İSTANBUL ($) 1878.92 2023-Q2 1686.69 -10.23 ANKARA ($) 918.72 2025-Q1 918.72 0 İZMİR ($) 1255.74 2023-Q2 1152.62 -8.21

İzmir’de 2023'ün 2. çeyreğinde 1.256 dolarla zirveye ulaşan fiyatlar, 2025'in ilk çeyreğinde 1.153 dolara inerek yüzde 8,2 oranında bir düşüş yaşadı.

Ankara ise üst üste 2. kez rekor kırdı. 2024'ün 4. çeyreğinde 862 dolar olan fiyatlar, 2025'in ilk çeyreğinde 919 dolara ulaşarak bir kez daha rekor kırdı.

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İZMİR'DE KONUT FİYATLARI, DOLAR BAZINDA 2010'DAN BU DÖNEME YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE ARTTI

2025’ün ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut fiyatları 2010 yılına göre dolar bazında yüzde 56 arttı.

En dikkat çekici artış İzmir’de yaşandı. 2010'un ilk çeyreğinde ortalama 668 dolar olan birim fiyat, 2024 itibarıyla 1.153 dolara yükselerek yüzde 72,5 oranında artış gösterdi. İstanbul ise 1.042 dolardan 1.687 dolara çıkarak yüzde 61,7’lik bir artışla ikinci sırada yer aldı.

Başkent Ankara’da ise artış oranı daha düşük. 2010’da 616 dolar olan ortalama fiyat, 2024’te 919 dolara yükseldi. Artış oranı yüzde 49,1 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı.