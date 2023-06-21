Konut fiyatlarında rekor serisi sürüyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı Konut Fiyat Endeksi Nisan 2023 istatistiklerine göre konut fiyatlarındaki artış sürüyor. Yükseliş dolar bazında da devam ediyor.

Türkiye genelinde ortalama metrekare başına fiyat 1146 dolar, İstanbul'da ise 1775 dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE GENELİNDE 9, İSTANBUL'DA 5. AY

Türkiye genelinde 2016 Eylül'deki tarihi zirvesini 2022 Ağustos'ta geçen ortalama metrekare başına fiyat, üst üste 9. ayda da rekor serisini sürdürdü. İstanbul'da ise rekor serisi 5. aya çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ YAŞANAN BÖLGELER

Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisan ayında önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarken; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 121,3 yükseldi.

En yüksek fiyat gösteren bölgeler ise şöyle sıralandı:

Zonguldak, Karabük, Bartın (yüzde 147)

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 143,4)

Çankırı, Kastamonu, Sinop (yüzde 142,2)