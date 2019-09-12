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Konut kredisi faiz oranları SON DAKİKA! 2019 VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faizi 0,99

Konut kredisi faiz oranları için Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat bankası konut kredisi faiz oranını 15 yıl vade ile 1'in altına çektiğini duyurdu. Ardından da VakıfBank ve Halkbank'ta faiz indirimine gitti. İşte 2019 VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları

konut kredisi

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu bugün Ziraat Bankası'nın hamlesi sonrası araştırılıyor. Ziraat Bankası konut kredisinde 180 ay vade ve 1'in altında faiz uygulayacağını duyurdu. Öğleden sonra da Vakıfbank ve ardından da Halkbank konut kredilerinde 180 ay vade ile 0,99 faiz oranı uygulayacağını açıkladı. VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları haberimizde.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

500.000'e kadar

180 ay

Aylık 0,99 

500.001 – 1.000.000

180 ay

Aylık 1,19 

1 milyon üzeri

180 ay

Aylık 1,39

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank da konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99’a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49’a, diğer müşteriler için yüzde 1,59’a çekti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79’a indirdi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faizlerini indirdi. Halkbank, 1 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Tüketici kredilerinde 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1.49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanabilecek.

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.2. Yani 100 bin lira konut kredisini TEB'den almak isteyen biri 60 ay vade ile ayda 2 bin 247 lira taksit ödeyecek.

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