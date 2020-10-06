Konut satışları Ege ve Akdeniz’de arttı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra Ege ve Akdeniz’e talebin daha da çok arttığını söyleyen ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, “Online çalışma ve eğitim sistemi sahil bölgelerindeki hareketliliği sürekli kıldı. Pandeminin etkisi ile yasaklar kalkar kalkmaz yazlık bölgelere akın edenler online çalışma ve online eğitimin devam etmesi ile bölgede kaldılar. Bu talep kıyı bölgelerindeki gayrimenkul fiyat ve taleplerini de oldukça etkiledi. En yoğun talep ve göç alan bölgelerin başında olan Bodrum’da Ocak 2020 ile Ağustos 2020 arasında genel ortalamada yüzde 20’nin, yeni projelerde yüzde 40’ın üzerinde fiyat artışları yaşandı. İzmir’de yoğun talep alan bölgeler arasında. Uzun süredir bekleyen konut stoğu pandeminin hemen arkasından önemli ölçüde erimiş oldu. İzmir’de yılbaşından itibaren genel ortalamada yüzde 17, yeni projelerde yüzde 20’nin üzerinde fiyat artışları yaşandı" dedi

Bazı bölgelerdeki m2 birim fiyatları İstanbul fiyatlarını geride bıraktığını belirten İdilkurt, "Firmalar talebi karşılamak adına yeni etaplar, yeni projeler üretme yarışındalar. Gayrimenkul talebinin pik yaptığı bir diğer lokasyon da Antalya oldu. Antalya’da konut fiyatları Ocak – Ağustos döneminde genel ortalamada yüzde 20 civarında artarken yeni projelerde yüzde 40’a varan artışlar yaşandı."