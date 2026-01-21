Konut sektöründen 2025 değerlendirmesi

TÜİK verilerine göre; 2025'in aralık ayında 254 bin 777 adet konut satıldı. Böylece 2025 yılı 1 milyon 688 bin 910 satışla kapandı. 2025, Cumhuriyet tarihinde en çok konutun satıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı da aylıkta en çok konutun satıldığı dönem olarak tarihe geçti. Sektör temsilcileri verileri değerlendirdi.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

"Türkiye genelinde 2025 yılında konut satışlarının yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 adede ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması; aralık ayında ise 254 bin 777 adetle aylık bazda tarihi zirvenin görülmesi, konutun Türkiye’de yalnızca bir barınma aracı değil, aynı zamanda güçlü bir tasarruf ve değer koruma enstrümanı olarak konumlandığını net biçimde gösteriyor. Faizlerin yüksek seyrettiği, küresel ve yerel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu seviyelere ulaşılmasının arkasında; ertelenmiş talebin devreye girmesi, kira fiyatlarındaki hızlı artışın satın almayı yeniden cazip hale getirmesi, enflasyona karşı konutun güvenli liman olarak görülmesi ve hane halkının uzun vadeli düşünme refleksi yer alıyor. Ayrıca demografik yapı, şehirleşme hızı ve konut arzındaki sınırlı artış da talebi diri tutan temel faktörler arasında bulunuyor.

REKLAM Bugün itibarıyla konut almak isteyenler açısından hâlâ seçici ama rasyonel bir fırsat döneminden söz edebiliriz. Özellikle doğru lokasyon, sağlam proje, ulaşım ve sosyal donatı avantajı olan, uzun vadede değer üretecek konutlar öne çıkıyor. Alıcılara; kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade kullanım ve sürdürülebilir değer perspektifiyle hareket etmelerini, finansman imkanlarını iyi planlamalarını ve güvenilir geliştiricileri tercih etmelerini öneriyoruz. 2026 yılına baktığımızda ise sektörün daha dengeli bir büyüme sürecine girmesini, faizlerde kademeli normalleşme beklentisiyle birlikte nitelikli talebin devam etmesini ve kentsel dönüşüm odaklı projelerin daha fazla ön plana çıkmasını öngörüyoruz. Konut, 2026’da da hem sosyal hem ekonomik açıdan Türkiye’nin en stratejik alanlarından biri olmayı sürdürecek." Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: "Yıl sonu verilerini olumlu değerlendiriyor ve sektörün 2025'te belirli bir toparlanma patikasına girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de faizlerin düşmesi, emtia fiyatlarının artışının yavaşlaması ve enflasyon seyrinin aşağıya inmesiyle bu yeniden canlanma trendinin devam edeceğini düşünüyoruz."

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik: "Faizlerin düşüşe geçmesi ve kiraların yüksek olması, insanları ev sahipliğine yönlendirdi. Konutta, fiyatların yeniden yükseleceği görüşü de alımı artırdı. Her ne olursa olsun, konut güvenli bir liman ve yılın ikinci yarısında altın ve gümüş yatırımcısının elindekileri bozdurmasıyla, konuta yeniden bir yönelim olacaktır. Deprem bölgesindeki konut projelerinin hayata geçmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2025 rakamlarına yakın bir satış rakamı gelecektir. Aynı zamanda tasarruf finansman sistemlerine yöneliş, markalı konut projelerinin kendi ödeme koşullarını sunması, bankaların konut kredilerini yüzde 2,5'in altına indirmesi de konut satışlarında bir etken. Geçen yıl nakde ihtiyaç duyulan dönemlerde, peşin alımlara indirim sağlanması da konut satışlarını artırdı. Konut, her zaman kendi içinde fırsat barındırıyor." REKLAM Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Satışların önemli bir kısmı, ipotekli değil. Döviz, altın ve ticaret geliri olan kesimler, şirketler ve yatırımcılar faizi beklemeden alım yaptı. 2025 rekoru bir son değil, bir geçiş noktasıdır. 2026'ya girerken konut sektörü daha seçici ama talebi canlı bir yapıya evrilecek. Bugün satılamayan konut, yarın bulunamayacak."