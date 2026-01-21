Konut sektöründen 2025 değerlendirmesi
Konut satışlarında 2025 yılı rekorla tamamlandı. Sektör temsilcileri verileri değerlendirdi
TÜİK verilerine göre; 2025'in aralık ayında 254 bin 777 adet konut satıldı. Böylece 2025 yılı 1 milyon 688 bin 910 satışla kapandı. 2025, Cumhuriyet tarihinde en çok konutun satıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı da aylıkta en çok konutun satıldığı dönem olarak tarihe geçti. Sektör temsilcileri verileri değerlendirdi.
GYODER Başkanı Neşecan Çekici:
"Türkiye genelinde 2025 yılında konut satışlarının yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 adede ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması; aralık ayında ise 254 bin 777 adetle aylık bazda tarihi zirvenin görülmesi, konutun Türkiye’de yalnızca bir barınma aracı değil, aynı zamanda güçlü bir tasarruf ve değer koruma enstrümanı olarak konumlandığını net biçimde gösteriyor. Faizlerin yüksek seyrettiği, küresel ve yerel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu seviyelere ulaşılmasının arkasında; ertelenmiş talebin devreye girmesi, kira fiyatlarındaki hızlı artışın satın almayı yeniden cazip hale getirmesi, enflasyona karşı konutun güvenli liman olarak görülmesi ve hane halkının uzun vadeli düşünme refleksi yer alıyor. Ayrıca demografik yapı, şehirleşme hızı ve konut arzındaki sınırlı artış da talebi diri tutan temel faktörler arasında bulunuyor.
Bugün itibarıyla konut almak isteyenler açısından hâlâ seçici ama rasyonel bir fırsat döneminden söz edebiliriz. Özellikle doğru lokasyon, sağlam proje, ulaşım ve sosyal donatı avantajı olan, uzun vadede değer üretecek konutlar öne çıkıyor. Alıcılara; kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade kullanım ve sürdürülebilir değer perspektifiyle hareket etmelerini, finansman imkanlarını iyi planlamalarını ve güvenilir geliştiricileri tercih etmelerini öneriyoruz. 2026 yılına baktığımızda ise sektörün daha dengeli bir büyüme sürecine girmesini, faizlerde kademeli normalleşme beklentisiyle birlikte nitelikli talebin devam etmesini ve kentsel dönüşüm odaklı projelerin daha fazla ön plana çıkmasını öngörüyoruz. Konut, 2026’da da hem sosyal hem ekonomik açıdan Türkiye’nin en stratejik alanlarından biri olmayı sürdürecek."
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:
"Yıl sonu verilerini olumlu değerlendiriyor ve sektörün 2025'te belirli bir toparlanma patikasına girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de faizlerin düşmesi, emtia fiyatlarının artışının yavaşlaması ve enflasyon seyrinin aşağıya inmesiyle bu yeniden canlanma trendinin devam edeceğini düşünüyoruz."
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik:
"Faizlerin düşüşe geçmesi ve kiraların yüksek olması, insanları ev sahipliğine yönlendirdi. Konutta, fiyatların yeniden yükseleceği görüşü de alımı artırdı. Her ne olursa olsun, konut güvenli bir liman ve yılın ikinci yarısında altın ve gümüş yatırımcısının elindekileri bozdurmasıyla, konuta yeniden bir yönelim olacaktır. Deprem bölgesindeki konut projelerinin hayata geçmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2025 rakamlarına yakın bir satış rakamı gelecektir. Aynı zamanda tasarruf finansman sistemlerine yöneliş, markalı konut projelerinin kendi ödeme koşullarını sunması, bankaların konut kredilerini yüzde 2,5'in altına indirmesi de konut satışlarında bir etken. Geçen yıl nakde ihtiyaç duyulan dönemlerde, peşin alımlara indirim sağlanması da konut satışlarını artırdı. Konut, her zaman kendi içinde fırsat barındırıyor."
Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz:
"Satışların önemli bir kısmı, ipotekli değil. Döviz, altın ve ticaret geliri olan kesimler, şirketler ve yatırımcılar faizi beklemeden alım yaptı. 2025 rekoru bir son değil, bir geçiş noktasıdır. 2026'ya girerken konut sektörü daha seçici ama talebi canlı bir yapıya evrilecek. Bugün satılamayan konut, yarın bulunamayacak."
Gayrimenkul girişimcisi Hakan Bucak:
"Konut fiyatları Şubat 2024’ten bu yana reelde geriliyor. Bu da birikimi olan için önemli bir fırsat yarattı. Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarında olanlar, bu yolla sağladıkları geliri gayrimenkulde değerlendirdi. Çünkü ilerde fiyat artar, erişemem düşüncesi hakimdi. Yatırımcının alım kararında etkili olan faktörlerden biri de amortisman süresi. Fiyat artışı hızı düşerken kiraların yükselmesi konutta amortisman süresini yeniden cazip hale getirdi. Son dönemde ev sahipleri ile yaşanan sorunlar da kiracı olan kesimi harekete geçirdi. Ayrıca faizsiz finansman sistemine ilginin giderek büyümesi konut satışını destekleyen bir diğer etken oldu. Uzun süre yaşanan gerilemeden sonra artış yaşanması önemli. Ancak oran hala istenen seviyenin gerisinde. Konutta satış rekoru kırılıyor ama görüyoruz ki alıcının büyük kısmı yatırımcı. Asıl talebin olduğu kitle, yani evi olmayanlar ise hala beklemede. Tarihin en büyük sosyal konut seferberliği ile 500 bin sosyal konut yapılması dar gelirli için kritik bir hamle oldu. Ancak başvuruların yoğunluğu çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle dar gelirli için kamu proje üretirken orta gelirli için de yeni modeller denemenin zamanı geldi. Dünyada örnekleri olan erişilebilir konut modellerini 2026’da ülkemizde de uygulamalıyız. Kamu arsasında özel sektör işbirliği, markalı konut projelerinde sosyal konuta pay ayrılması, sosyal kiralık konut üretimi gibi modeller için pilot uygulamalara başlamalı ve başarısına göre genele yaymalıyız. 2025 konutta satış yılıydı, 2026 da üretim yılı olmalı."