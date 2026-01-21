Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.784,06 %-0,17
        DOLAR 43,2958 %0,03
        EURO 50,8003 %0,05
        GRAM ALTIN 6.739,62 %1,83
        FAİZ 35,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 131,44 %0,24
        BITCOIN 89.522,00 %0,17
        GBP/TRY 58,2296 %0,07
        EUR/USD 1,1724 %-0,01
        BRENT 64,15 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 11.018,96 %1,83
        Haberler Ekonomi Emlak Konut sektöründen 2025 değerlendirmesi - Emlak Haberleri

        Konut sektöründen 2025 değerlendirmesi

        Konut satışlarında 2025 yılı rekorla tamamlandı. Sektör temsilcileri verileri değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut sektöründen 2025 değerlendirmesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK verilerine göre; 2025'in aralık ayında 254 bin 777 adet konut satıldı. Böylece 2025 yılı 1 milyon 688 bin 910 satışla kapandı. 2025, Cumhuriyet tarihinde en çok konutun satıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı da aylıkta en çok konutun satıldığı dönem olarak tarihe geçti. Sektör temsilcileri verileri değerlendirdi.

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici:

        "Türkiye genelinde 2025 yılında konut satışlarının yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 adede ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırması; aralık ayında ise 254 bin 777 adetle aylık bazda tarihi zirvenin görülmesi, konutun Türkiye’de yalnızca bir barınma aracı değil, aynı zamanda güçlü bir tasarruf ve değer koruma enstrümanı olarak konumlandığını net biçimde gösteriyor. Faizlerin yüksek seyrettiği, küresel ve yerel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu seviyelere ulaşılmasının arkasında; ertelenmiş talebin devreye girmesi, kira fiyatlarındaki hızlı artışın satın almayı yeniden cazip hale getirmesi, enflasyona karşı konutun güvenli liman olarak görülmesi ve hane halkının uzun vadeli düşünme refleksi yer alıyor. Ayrıca demografik yapı, şehirleşme hızı ve konut arzındaki sınırlı artış da talebi diri tutan temel faktörler arasında bulunuyor.

        REKLAM

        Bugün itibarıyla konut almak isteyenler açısından hâlâ seçici ama rasyonel bir fırsat döneminden söz edebiliriz. Özellikle doğru lokasyon, sağlam proje, ulaşım ve sosyal donatı avantajı olan, uzun vadede değer üretecek konutlar öne çıkıyor. Alıcılara; kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade kullanım ve sürdürülebilir değer perspektifiyle hareket etmelerini, finansman imkanlarını iyi planlamalarını ve güvenilir geliştiricileri tercih etmelerini öneriyoruz. 2026 yılına baktığımızda ise sektörün daha dengeli bir büyüme sürecine girmesini, faizlerde kademeli normalleşme beklentisiyle birlikte nitelikli talebin devam etmesini ve kentsel dönüşüm odaklı projelerin daha fazla ön plana çıkmasını öngörüyoruz. Konut, 2026’da da hem sosyal hem ekonomik açıdan Türkiye’nin en stratejik alanlarından biri olmayı sürdürecek."

        Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

        "Yıl sonu verilerini olumlu değerlendiriyor ve sektörün 2025'te belirli bir toparlanma patikasına girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de faizlerin düşmesi, emtia fiyatlarının artışının yavaşlaması ve enflasyon seyrinin aşağıya inmesiyle bu yeniden canlanma trendinin devam edeceğini düşünüyoruz."

        Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik:

        "Faizlerin düşüşe geçmesi ve kiraların yüksek olması, insanları ev sahipliğine yönlendirdi. Konutta, fiyatların yeniden yükseleceği görüşü de alımı artırdı. Her ne olursa olsun, konut güvenli bir liman ve yılın ikinci yarısında altın ve gümüş yatırımcısının elindekileri bozdurmasıyla, konuta yeniden bir yönelim olacaktır. Deprem bölgesindeki konut projelerinin hayata geçmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 2025 rakamlarına yakın bir satış rakamı gelecektir. Aynı zamanda tasarruf finansman sistemlerine yöneliş, markalı konut projelerinin kendi ödeme koşullarını sunması, bankaların konut kredilerini yüzde 2,5'in altına indirmesi de konut satışlarında bir etken. Geçen yıl nakde ihtiyaç duyulan dönemlerde, peşin alımlara indirim sağlanması da konut satışlarını artırdı. Konut, her zaman kendi içinde fırsat barındırıyor."

        REKLAM

        Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz:

        "Satışların önemli bir kısmı, ipotekli değil. Döviz, altın ve ticaret geliri olan kesimler, şirketler ve yatırımcılar faizi beklemeden alım yaptı. 2025 rekoru bir son değil, bir geçiş noktasıdır. 2026'ya girerken konut sektörü daha seçici ama talebi canlı bir yapıya evrilecek. Bugün satılamayan konut, yarın bulunamayacak."

        Gayrimenkul girişimcisi Hakan Bucak:

        "Konut fiyatları Şubat 2024’ten bu yana reelde geriliyor. Bu da birikimi olan için önemli bir fırsat yarattı. Altın ve mevduat gibi farklı yatırım araçlarında olanlar, bu yolla sağladıkları geliri gayrimenkulde değerlendirdi. Çünkü ilerde fiyat artar, erişemem düşüncesi hakimdi. Yatırımcının alım kararında etkili olan faktörlerden biri de amortisman süresi. Fiyat artışı hızı düşerken kiraların yükselmesi konutta amortisman süresini yeniden cazip hale getirdi. Son dönemde ev sahipleri ile yaşanan sorunlar da kiracı olan kesimi harekete geçirdi. Ayrıca faizsiz finansman sistemine ilginin giderek büyümesi konut satışını destekleyen bir diğer etken oldu. Uzun süre yaşanan gerilemeden sonra artış yaşanması önemli. Ancak oran hala istenen seviyenin gerisinde. Konutta satış rekoru kırılıyor ama görüyoruz ki alıcının büyük kısmı yatırımcı. Asıl talebin olduğu kitle, yani evi olmayanlar ise hala beklemede. Tarihin en büyük sosyal konut seferberliği ile 500 bin sosyal konut yapılması dar gelirli için kritik bir hamle oldu. Ancak başvuruların yoğunluğu çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle dar gelirli için kamu proje üretirken orta gelirli için de yeni modeller denemenin zamanı geldi. Dünyada örnekleri olan erişilebilir konut modellerini 2026’da ülkemizde de uygulamalıyız. Kamu arsasında özel sektör işbirliği, markalı konut projelerinde sosyal konuta pay ayrılması, sosyal kiralık konut üretimi gibi modeller için pilot uygulamalara başlamalı ve başarısına göre genele yaymalıyız. 2025 konutta satış yılıydı, 2026 da üretim yılı olmalı."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mucize Hayat - 17 Ocak 2026 (Anevrizma Tedavi Yöntemleri Neler?)

        Anevrizmanın tedavi yöntemleri neler? Genetik profile göre spora yatkınlık için nasıl çalışmalar yapılıyor? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konukları; Doç. Dr. Mustafa Sakar ve Yasemin Ük oluyor. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"