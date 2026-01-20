Konutta lüks kavramı değişiyor

Nispetiye’de yer alan Türkerler Holding'in geliştirdiği Çiftçi Towers Türkerler projesinde 100 metrekare net salon ve 250 metrekareye ulaşan net kullanım alanları yer alıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre projede yer alan daireler; Boğaz, Haliç ve tarihi yarımada manzarasını aynı çerçevede sunuyor.

Projede rezidans hizmetleri, vale ve concierge sistemleri, güvenlik altyapısı, akıllı ev teknolojileri ve özel sosyal alanları bulunuyor.

Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, lüks gayrimenkul pazarında yeni bir eğilimin güçlü bir şekilde hissedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Uzun yıllar boyunca yüksek gelir grubundaki konut alıcıları, şehirden uzak, doğayla iç içe villa tipi konutlara yönelmişti. Ancak son dönemde bu tablo hızla değişiyor. Artık lüks kavramı, sadece geniş bahçeli bir evle değil; şehir merkezinde yüksek metrekareli, manzaralı ve tam hizmetli rezidans yaşamı ile özdeşleşiyor. İnsanlar zamanı daha verimli kullanmak, iş ve sosyal yaşamın merkezine yakın olmak istiyor. Bu da İstanbul gibi mega kentlerde merkezi konumda, yüksek standartlarda yaşam alanlarına olan talebi ciddi biçimde artırdı.”

"GELEN ALICILARIN BÜYÜK KISMI DAHA ÖNCE GENİŞ BAHÇELİ VİLLARLARDA YAŞAMIŞ"

Karagöz, villalardan şehir merkezine geri dönüş yapan alıcıların beklentilerini şöyle özetledi:

“Çiftçi Towers Türkerler projemize gelen alıcıların büyük kısmı, daha önce bahçeli villalarda yaşamış kişiler. Ancak ulaşım zorlukları, sosyal yaşamdan uzaklık ve zaman yönetimi gibi sebepler, bu kitlenin şehir merkezine dönmesine neden oldu. Çiftçi Towers Türkerler, bu ihtiyacı karşılayan nadir projelerden biri. Geniş metrekareli daireleri, panoramik İstanbul manzarası, rezidans hizmetleri ve merkezi konumuyla lüksü, konforu ve şehir yaşamını tek çatı altında buluşturuyor. Çiftçi Towers Türkerler, gerek mimarisi gerekse uluslararası standartlarda donatılarıyla Türkiye’nin lüks konut alanındaki referans projelerinden biri haline geldi.”

Projenin finansal açıdan da dikkat çekici avantajlar sunduğunu belirten Karagöz, “Konut alıcılarımız için şu anda yüzde 0 KDV avantajı devam ediyor. Bu fırsat, hem yatırım değeri hem de ödeme kolaylığı açısından önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

Gayrimenkul sektörü uzmanları, lüks konut anlayışındaki bu değişimin uzun vadeli bir trende dönüştüğünü belirtiyor. Artık yüksek gelir grubu için “lüks”, yalnızca yaşam alanının büyüklüğü değil; aynı zamanda şehrin merkezinde prestijli bir yaşam deneyimi anlamına geliyor. Ulaşımın kolay olduğu, sosyal imkanların birkaç adım ötede bulunduğu, güvenlik ve hizmet kalitesinin yüksek olduğu projeler, tercih listelerinde ilk sırada yer alıyor.