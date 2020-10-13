Konya Bıçak Arası Pide nasıl yapılır? Bıçak Arası Pide tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, ince ince dilimli bıçak arası pide yapılışı haberimizde...
BIÇAK ARASI PİDE NASIL YAPILIR?
Hamuru için;
- 4 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
- 1 buçuk su bardağından biraz az su
Üzeri için;
- 500 gram kuşbaşı et
- 2 domates
- 1 tane biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 kaşık sıvı yağ
Bıçak Arası Pide Yapılışı:
- Hamuru yoğurup mayalanması için oda sıcaklığında dinlenmeye bırakalım.
- İç harcı için domatesleri minik minik doğrayalım. Kuşbaşı etleri daha küçük doğrayalım. Baharatları karıştıralım. Biberleri de küçük formda doğrayalım.
- Hamur mayasını aldıktan sonra küçük bezeler halinde ayıralım.
- Hamuru ince uzun açıp üzerine harçtan koyup yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizelim.
- Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında iç harç ve hamur pişene kadar pişirip afiyetle yiyelim.
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