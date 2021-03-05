Konya'da emniyet müdüründen kırmızı denetim

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Zafer Samancı'nın haberine göre, 1 Mart tarihinde geçilen yeni dönem kapsamında Konya, çok yüksek riskli bölge olarak haritada kırmızı renkte yerini aldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şehir genelinde yapılan denetimlere katılarak halkla bir araya geldi. Aydın, koronavirüs tedbirlerine uyulması noktasında telkinde bulundu. Halkla buluşma noktası olarak özellikle toplu taşıma araçlarını seçen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Sağlıklı günlere, normal hayata kavuşmak istiyorsak tedbirlere uymak şart. Kurallara uyup biran evvel normal hayata dönelim. Bu bizim elimizde. Biz denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Özellikle bu dönemde sağlık çalışanı kahramanlarımızın emeklerinin boşa gitmemesi için kurallara uymayanlara gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

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