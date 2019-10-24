Olay, 12 Ekim'de Konya'ya bağlı olan Karapınar ilçesinde meydana geldi. Bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedini görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede, büyük kısmının çürüdüğü tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na getirilen ve büyük kısmı çürüyen sağ el iki parmağına parmak izi alınabilmesi için özel dolgu işlemi uygulandı. Yapılan dolgu işlemi sonucu alınan parmak izleri sistemde karşılaştırıldı. Parmak izi taraması sonucu toprağa gömülü bulunan kişinin, 1 yıl önce ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu Davud Mullahim olduğu tespit edildi.

BİR KISMINI HAYVANLAR YEMİŞ

Göğüs bölgesine aldığı iki kesici alet darbesi sonucu öldürüldüğü saptanan Mullahim'in, 3- 6 ay arasındaki bir tarihte öldürülüp, gömüldüğü tahmin ediliyor. Karapınar ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağladığı belirlenen Mullahim'in iç çamaşırları ile gömüldüğü, diğer kıyafetlerinin de bir poşet içerisinde yanına konulduğu öğrenildi. Cesedin bir kısmının ise kurumuş göl tabanına gelen yabani hayvanlar tarafından da yenmeye başlandığı belirtildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.