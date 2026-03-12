Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da kazada yaralanan 13 yaşındaki öğrenci kurtarılamadı

        Konya'da kazada yaralanan 13 yaşındaki öğrenci kurtarılamadı

        Konya'da öğrenci servisinin belediye otobüsüyle çarpıştığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Giriş: 12.03.2026 - 12:32
        13 yaşında hayattan koptu

        Konya'da öğrenci servisinin belediye otobüsüyle çarpıştığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kaza, dün sabah saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde öğrenci servisinin belediye otobüsüyle çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan öğrenciler ve vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Osman Talha Gömleksiz (13), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

