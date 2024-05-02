Konya'da midibüsle panelvan çarpıştı: 24 yaralı
Konya Karapınar'da midibüs ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 02.05.2024 - 02:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 02:49
Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı.
Ö.Ü. idaresindeki midibüs, Konya-Adana karayolu Emirgazi kavşağında, M.H.Ö'nün kullandığı panelvan ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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