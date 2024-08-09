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        Haberler Gündem Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

        Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:57
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        Plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
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        Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Zafer Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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