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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da TIR devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Konya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

        Konya Karapınar'da refüje çarpan domates yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 05:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 05:54
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        Konya'da TIR devrildi: 1 ölü
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen domates yüklü TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Konya-Adana karayolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, domates yüklü TIR, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

        TIR'ın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Konya
        #karapınar
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