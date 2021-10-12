Konya'da 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Konya Ankara Karayolunun 50. kilometresi Sarnıç Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yolundan karayoluna çıkarak kavşağa giren Osman D, idaresindeki saman yüklü 42 LP 410 plakalı kamyona, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün isimi henüz belirlenemeyen 42 CLZ 45 plakalı kamyon çarptı. Bu sırada arkadan gelen Hayri İnan yönetimindeki 42 FIG 64 plakalı hafif ticari araç kamyona, İrfan F. idaresindeki CX 40 431 yabancı plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Hayri İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü de kazadan yaralı olarak kurtuldu. İHA'nın haberine göre; yaralı sürücü ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan kamyon sürücüleri ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik tedbirleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.