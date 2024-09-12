3 yıl önce vurulan avukat ve kız arkadaşı, uyuşturucu haplarla yakalandı

KONYA'da 3 yıl önce adliye otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan avukat Abdülkadir İnci (45) ile kız arkadaşı İlknur Çiçek (34), 30 bin uyuşturucu hapla yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, yapılan aramada otomobilin bagajında açık vaziyette 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci ile kız arkadaşı İlknur Çiçek gözaltına alındı. İddiaya göre; bir eğlence mekanında birlikte alkol aldıkları sırada İnci'nin kız arkadaşına İstanbul'a gitmek için teklifte bulunduğu, bunun üzerine birlikte İstanbul'dan uyuşturucu hapları temin ettikleri öğrenildi.