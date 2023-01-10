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Konya'da "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı

AA

Konya'da "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı

KONYA (AA) - Konya'da Adalet Bakanlığı himayesinde, "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" açılış töreni gerçekleştirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya Adliyesi'nde düzenlenen törende, hayata geçirilen kampanyanın önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kampanyanın yaklaşık bir ay boyunca devam edeceğine değinen İnal, şöyle konuştu:

"Kampanyamıza öncelikle hakimlerimizi, savcılarımızı, adliye personelimizi, diğer tüm kurum ve kuruluş temsilcilerimizi, memurlarımızı, vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz. Yapılacak bağışların boşa gitmeyeceğinden emin olun. Yapılan bağışlar cezaevlerindeki kütüphanelerimizdeki yerini alacak. Hükümlü ve tutuklularımızın istifadesine sunulacak."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da insan, kainat ve kitabın birbirinin ifadesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kitapla buluşmanın önemli ve kutsi bir buluşma olduğunu anlatan Özkan, "Özellikle cezaevindeki insanların böyle bir kampanyadan yararlanacak olması daha önemli. Kampanyanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bakanlığımız ve beraberinde kampanyada emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Açılışın ardından katılımcılar sırayla alanda kurulan kitap kumbarasına kitap atarak bağışta bulundu.

Programa Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Baro Başkanı Oktay Unkur, bazı kurum müdürleri ve adliye çalışanları katıldı.

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