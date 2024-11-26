Konya'da silahla vurulan kişi öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, birlikte ava çıkan arkadaşlardan Ali B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Emre Coşkun (30) yaralandı.
Çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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