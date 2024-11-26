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        Konya'da silahla vurulan kişi öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:04
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        Konya'da silahla vurulan kişi öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, birlikte ava çıkan arkadaşlardan Ali B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Emre Coşkun (30) yaralandı.

        Çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ali B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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