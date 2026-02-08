Konyaspor: 0 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Göztepe, 0-0 berabere kaldı. Ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Konyaspor haftayı 20, Göztepe ise 40 puanla tamamladı.
Giriş: 08.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:59
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte 11 maçtır kazanamayan Konyaspor puanını 20'ye, 4. sırada yer alan Göztepe ise 40'a çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Alanyaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, Kayserispor'u ağırlayacak.
