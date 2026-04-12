Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor üç puanı üç golle aldı!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

        Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.

        İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

        Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
