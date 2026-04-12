Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Giriş: 12.04.2026 - 16:37
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ