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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Konyaspor-Alanyaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor-Alanyaspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Hadergjonaj ile Eduardo kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:13
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        Alanya, Konya'da kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

        Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 45+1'de Hadergjonaj ile 90+2'de Eduardo kaydetti.

        Tehlikeli bölgede yer alan Konyaspor, 36 puanda kalırken, son 6 maçta 5. galibiyetini alan Alanyaspor ise puanını 45'e yükseltti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        29’uncu dakikada Oğuz Aydın’ın ceza alanına ortasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutu defansa çarparak oyun alanına döndü.

        37’nci dakikada Cicaldau’nun ortasında ceza alanında topla buluşan Ethemi’nin şutu kalecide kaldı.

        45’inci dakikada Oğuz Aydın’ın sağ yan çizgiye yakın noktadan ceza alanına pasında topla buluşan Hadergjonaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        51’inci dakikada Yusuf Özdemir’in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Oğuz Aydın’ın şutu kalecide kaldı.

        90+2'nci dakikada orta alanda kazandığı topla Konyaspor yarı alanına giren Eduardo’nun uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-2.

        STAT: Medaş Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna

        KONYASPOR: Deniz Ertaş - Uğurcan Yazğılı (Dk. 84 Ahmet Oğuz), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen (Dk. 68 Cikalleshi), Ndao, Oğulcan Ülgün (Dk.10 Cicaldau), Ethemi (Dk. 68 Moreno) Sambou (Dk. 68 Prip)

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Dk. 90+4 Lima), Oğuz Aydın (Dk. 87 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 87 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Fatih Aksoy), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)

        GOLLER: Dk. 45 Hadergjonaj, Dk. 90+2 Eduardo (Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Hadebe, Uğurcan (Konyaspor), Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Eduardo (Alanyaspor)

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