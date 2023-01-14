Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.

DEPLASMANDA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

GHEZZAL SAKAT, SALİH CEZALI

Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Arabam.com Konyaspor karşısında yok. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, zorlu mücadelede forma giymiyor.