        Konyaspor'da Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmed Kutucu'yla Olaigbe'yi istediklerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, ayrıca bir stoper ve sol kanat oyuncusu aradıklarını ifade etti.

        Giriş: 06.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:09
        Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması!
        Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trendyol Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

        "LİGDE İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"

        Ligde istediğimiz sonuçları alamadık, kupada ise biraz teselli kazandık. Devre arası kamplarını özledik; sıkışan fikstür nedeniyle kış kampı yapamıyorduk. Takım olarak iyi durumdayız ve iyi çalışıyoruz. Geçirdiğim en iyi kamplardan bir tanesi diyebilirim. Oyuncularım ilk geldiğim günden beri iyi çalışıyorlar ve burada da çok iyi çalışıyorlar. Hem gelen oyuncular hem aldığımız bazı kararlar, oyuncularımızı pozitif etkilemiş gibi gözüküyor. Yeni gelen oyuncularla hem potansiyelimizi ortaya çıkarmış oluyoruz hem de geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Özellikle 3 gündür taktiksel anlamda yaptığımız çalışmalarda çok faydalı işler yapıyorlar.

        "AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASIYOR"

        Mazeret üretmek ve nedenler sunmak, bu saatten sonra yapacağımız en son işlerden biri. Konyaspor’a geldiğimiz dönemde takım, son 6 iç saha maçında 4 mağlubiyet almıştı; bu mağlubiyetler bazı şeylerin habercisiydi. Buraya gelirken kafamızda çok daha farklı şeyler canlandırmıştık. Takımın performansından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ve sorumluluğunu da sonuna kadar hissediyoruz. Bu sonuçlar bizim için hayırlı da olmuş olabilir; ayaklarımız yere sağlam basıyor ve oyuncu ihtiyacını bize göstermiş oldu.

        "TARAFTARLARIMIZI YENİDEN KAZANACAĞIZ"

        Baskıyı hissetme ve yönetmek bizim ilk görevlerimizden bir tanesi olması gerekiyor. Daha önce rakip olarak geldiğim stat atmosferi yakaladığımızı söyleyemem. Konyaspor taraftarı takımına biraz haklı olarak küsmüş. Kötü gidişat taraftarlarımızı küstürmüş onları yeniden kazanacağız.

        "STOPER VE SOL KANAT OYUNCUSU ARIYORUZ"

        Stoperde görüştüğümüz bir isim var. Sol ayaklı stoper arıyoruz ama sağ ayaklı iyi bir stopere de 'hayır' demeyiz. Sağ ayaklı sol kanat oyuncusu arıyoruz. Hem geçiş hem de set oyununu iyi oynayabilen, hızlı ve atletik bir takım oyuncusu istiyoruz. 6 numaraya şu an için bir transfer düşünmüyoruz.

        "AYRILAN OYUNCULARIMIZIN GİTMESİ ZORUNLULUKTU"

        Ayrılan oyuncularımızın gitmesi bir zorunluluktu; kendilerine teşekkür ediyorum. Gelen oyunculardan Sander Svendsen’i kadromuza kattık; benim “İsviçre çakısı” diye adlandırdığım, ön bölgenin her pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu. Deniz Türüç ise yakından tanıdığım, çok motive ve çok hırslı bir futbolcu. Deniz’in performans vermesi hâlinde çok farklı bir seviyeye çıkacağımızı düşünüyorum. Arif Boşluk’tan beklentimiz çok yüksek; Arif’i uzun zamandır takip ediyorduk, hızından ve gücünden etkilendiğimiz bir oyuncu. Berkan Kutlu ise Alanya’da da birlikte çalıştığım, bugünkü jenerasyonun rol model alması gereken bir futbolcu.

        "AHMED KUTUCU'YLA OLAIGBE'Yİ İSTEDİK"

        Ahmed Kutucu’yu istiyorduk ancak Başakşehir’deki performansı bizi yaktı. Olaigbe’yi de istedik; o da dün bir asist yaptı. Bizde şöyle bir durum var: İstediğimiz oyuncu, takımında iyi performans gösterince orada kalıyor.

