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        Haberler Spor Futbol Konyaspor'da sakatlık: Pedrinho'nun eli kırıldı! - Futbol Haberleri

        Konyaspor'da sakatlık: Pedrinho'nun eli kırıldı!

        Konyaspor'da yıldız oyuncu Pedrinho, antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 18:10 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:10
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        Konyaspor'un yıldızı sakatlandı!
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        Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor'da sakatlık gelişmesi yaşandı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre; takımın yıldız oyuncusu Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

        Bununla birlikte Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi.

        Antrenmanlara çıkmaya devam edecek olan Pedrinho'nun, Konyaspor'un 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor.

        28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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