Konyaspor'da sezon öncesi kampı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa girdi. Sezon bitiminde 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ali ÇamdalıÇamdalı yönetiminde başlayan çalışmalarda yeşil-beyazlı ekibin 3 yeni transferi idmanda yer aldı.

Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa girdi. Dün saat 10.00’da Kayacık Tesislerinde toplanan futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından ilk antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Ali ÇamdalıÇamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular üç gruba ayrılırken, dönüşümlü olarak koşu ve 8’e 8 oyun oynadı. Antrenmanda yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve JosipJosip Calusic’inCalusic’in de yer aldı.

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19 GÜNLÜK KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Yeşil-beyazlı ekip, 6 Temmuz Cumartesi gününe kadar Konya’da hazırlıklarına devam edecek. Konyaspor, 8 Temmuz Pazartesi günü ise Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına Erciyes Kamp Merkezi'nde başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 19 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek ve burada 1 hazırlık maçı oynayacak.

11 KİŞİ AYRILDI

Sezon sonunda yeşil-beyazlı ekip TeenageTeenage HadebeHadebe, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel, Soner Dikmen, Yunus Mallı, AlexandreuAlexandreu CicaldauCicaldau, AndersonAnderson NiangboNiangbo, Muhammet Demir, ValonValon EthemiEthemi ve BrunoBruno Paz ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren Steven N'zonziN'zonzi ile ise görüşmeler sürüyor.