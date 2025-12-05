Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan Allasane Ndao açıklaması - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan Allasane Ndao açıklaması

        Tümosan Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Senegalli futbolcu Allasane Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlem başlattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:35 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:35
        Konyaspor'dan Allasane Ndao açıklaması!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Allasane Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlemleri başlattı.

        Kulübün sosyal hesabından yapılan açıklamada, Ndao'ya verilen cezanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla kesinleştiği belirtildi.

        Tahkim Kurulu kararı uyarınca cezanın, Anayasa ve TFF talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen profesyonel futbolcu sözleşmesinin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulunun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır."

