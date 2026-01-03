Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Transfer Konyaspor, Deniz Türüç ile sözleşme imzaladı! - Futbol Haberleri

        Konyaspor, Deniz Türüç ile sözleşme imzaladı!

        Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 32 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:07
        Deniz Türüç, Konyaspor'da!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

        Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.

